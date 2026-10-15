Следственный комитет завершил расследование дела о реабилитации нацизма в отношении иноагента Ровшана Аскерова, бывшего игрока «Что? Где? Когда?».
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