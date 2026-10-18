На Шпицбергене начнутся слушания по делу судна "Профессор Молчанов", задержанного 2 сентября по иску "Нафтогаза" на сумму $4,2 млрд.
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