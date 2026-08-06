Казахстанский фехтовальщик Шарлаимов завоевал золото ЧМ в Гонконге

Главным героем триумфа стал Вадим Шарлаимов, который на протяжении всего турнира демонстрировал уверенное фехтование, а в финале, несмотря на травму ноги, продолжил бороться и помог команде завоевать золотые медали.
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