"Устрашающая акция ВКС" над Чёрным морем: Лётчики избавились от БПЛА США. Экипаж МиГ представлен к госнаградам - источник

ФОТО: Коллаж Царьграда Отставной лётчик-истребитель сообщил, что силы ВКС России избавились от американского дрона Global Hawk, кружившего над акваторией Чёрного моря всякий раз незадолго до массированных атак ВСУ по нашим регионам.
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