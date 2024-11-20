«Новая система». В России усилят мониторинг налоговых операций

ФНС РФ ввела в действие новую систему для усиленного мониторинга налоговых операций, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать финансовые операции налогоплательщиков, анализировать транзакции, составлять профили налоговых рисков и выявлять несоответствия.