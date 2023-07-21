Как украинцы перехитрили сами себя

ВЗ

Вячеслав Зязев

Очень впечатляюще и эмоционально подан материал! Хотя я уже очень давно уложил всё написанное в 3 известных научных тезиса: 1) Между англо-саксонским миром и Российским (если угодно, славянским, русским, евро-азиатским) миром стоит "полоса ренегатов", от Прибалтийских республик, Польши и до Болгарии, вместе с Западной Украиной. (Для справки: Ренегат - вероотступник, предатель). 2) Характерная черта предателя - "лечь под сильного хозяина", чтобы сохранить хоть-какое-то благополучие. Предатели, будучи славянами, с легкостью приняли и принимают чужое вероисповедание, от католицизма до ислама. С восторгом встречали и Карла XII, и Наполеона, и Пилсудского, И Гитлера, да и любого тирана, по тем же самым причинам. С легкостью принимает "новую и чуждую" им систему хозяйствования и коммерции. 3) Чтобы оправдать такое поведение перед окружающими или оправдаться перед собой, Предатель всегда втаскивает в своё пространство Теорию своего происхождения и существования, гневно осуждая своё прошлое под пятой бывшего хозяина-поработителя. Вывод: Россия в 90-х годах ослабла, и холопская Украина с восторгом проститутки бросилась в объятья Госдепа с Британией и Евросоюзом. Будучи обласканной новыми хозяевами, приняла новую систему хозяйствования и развалила свою экономику. И конечно же, разработала свою теорию слияния со своими хозяевами, от "Истории борьбы" и до "европеизации Хохляндии". И такую тенденцию можно "под копирку" повторить, рассматривая всех ренегатов, от Прибалтики и до Болгарии. Парадокс-вопрос: "Счастливы ли Вы в предательстве, придурки?