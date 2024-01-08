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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Factorio получит новую функцию, которую долгое время считали слишком хардкорной...

Factorio получит новую функцию, которую долгое время считали слишком хардкорной...

Factorio получит новую функцию, которую долгое время считали слишком хардкорнойС выходом дополнения Space Age стратегическая игра Factorio получит интересную функцию, о которой на протяжении нескольких лет просили самые заядлые фанаты игры.

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