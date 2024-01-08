Factorio получит новую функцию, которую долгое время считали слишком хардкорной...

Factorio получит новую функцию, которую долгое время считали слишком хардкорнойС выходом дополнения Space Age стратегическая игра Factorio получит интересную функцию, о которой на протяжении нескольких лет просили самые заядлые фанаты игры.
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