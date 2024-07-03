После такого позора министру Кравцову следовало бы подать в отставку. Выпускница колледжа в Тамбове рассказала всю правду об образовании

То что положение в отечественном образовании аховое ни для кого в нашей стране не является секретом, но чиновники от Минпросвещения упорно делают вид что все нормально.
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