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    вонючая  статейка!! по  одному  заведению  судить  о всем  образовании,После такого позо...
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После такого позора министру Кравцову следовало бы подать в отставку. Выпускница колледжа в Тамбове рассказала всю правду об образовании

После такого позора министру Кравцову следовало бы подать в отставку. Выпускница колледжа в Тамбове рассказала всю правду об образовании

То что положение в отечественном образовании аховое ни для кого в нашей стране не является секретом, но чиновники от Минпросвещения упорно делают вид что все нормально.

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Комментарии
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Ина Куликова
Совершенно точно кравцова,  любимову и голикову можно только изгнать, добровольно они никогда не уйдут. Ау, Мишустин!...
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6 час.
саша дмитренко
почти везде по другому
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2 час.
саша дмитренко
вонючая  статейка!! по  одному  заведению  судить  о всем  образовании,
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2 час.

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