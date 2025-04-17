Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Участницу реалити-шоу довели до слез подруги в штанах

Участницу реалити-шоу довели до слез подруги в штанах

Звезда реалити-шоу «Сестры Даггар: Пополнение» Джинджер Даггар Вуоло поделилась воспоминаниями о том, что ее доводили до слез носящие штаны подруги, в то время как она сама должна была придерживаться ультраконсервативного дресс-кода.

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