Андрей Травников назвал любимое фирменное блюдо Новосибирской области

По словам губернатора, в Новосибирской области самые вкусные караси.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире программы, посвящённой развитию внутреннего туризма, рассказал, какое блюдо региональной кухни он считает самым вкусным.
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