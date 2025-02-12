Сотрудники и общественники МВД по Республике Коми рассказали студентам об опасностях радикальной идеологии

Старший оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Коми Ирина Рубцова и член Общественного совета при региональном ведомстве Николай Бушманов провели для студентов 1 курса Сыктывкарского лесного института лекцию на тему «Предупреждение и пресечение распространения среди студентов экстремистских и радикальных взглядов, в том числе идей неонацизма, недопущения вовлечения студентов в незаконные публичные мероприятия и иную протестную деятельность».
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