В парке Галицкого в Краснодаре погибают уникальные деревья, этот вид выжил со времен динозавров

В парке Галицкого в Краснодаре погибают уникальные деревья, этот вид выжил со времен динозавровВ парке Галицкого в Краснодаре уникальные деревья, вид которых сохранился с доисторических времен, болеют и, возможно, погибнут.
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