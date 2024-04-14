Мальчики к телу: немец-педофил насиловал детей беженки с Украины Алиса БронскаяВ Германии произошел удивительно страшный инцидент с украинскими беженцами: немецкий чиновник, который помогал одной из них с жильем, оказался педофилом и совершал жестокие преступления над детьми.
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