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Небензя: если ВСУ продолжат атаковать ЗАЭС, может случиться ядерная катастрофа

Небензя: если ВСУ продолжат атаковать ЗАЭС, может случиться ядерная катастрофа

Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской атомной электростанции, МАГАТЭ и здравомыслящих членов международного сообщества призвали приложить все усилия для спасения мира от ядерного происшествия.

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