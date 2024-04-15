Небензя: если ВСУ продолжат атаковать ЗАЭС, может случиться ядерная катастрофа

Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской атомной электростанции, МАГАТЭ и здравомыслящих членов международного сообщества призвали приложить все усилия для спасения мира от ядерного происшествия.
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