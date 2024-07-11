Продюсер Дворцов полагает, что Апина поддерживает Пугачеву ради личной выгоды

Известный продюсер и шоумен Сергей Дворцов поделился своим мнением о том, что певица Алена Апина неожиданно поддержала провокационный пост Аллы Пугачевой, касающийся трагического инцидента в киевской больнице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии