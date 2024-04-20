В Свердловской области простились с погибшим на СВО отцом-одиночкой

В городе Березовский простились с погибшим на СВО отцом-одиночкой. Его имя – Антон Иванов. Трагический исход наступил 17 марта в ходе боев в ДНР, когда мужчине было всего 37 лет, сообщил глава муниципалитета Евгений Писцов.