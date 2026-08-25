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Царьград

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Apple представила новые функции iPhone в октябре 2023 года

Apple представила новые функции iPhone в октябре 2023 года

Обновленные рекомендации по школьной экипировке включают жёсткий ортопедический ранец для младших классов и лёгкий рюкзак для старшеклассников, а также полный комплект школьной и спортивной формы, удобные гигиенические наборы и специализированные мешки для сменной одежды.

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