Apple представила новые функции iPhone в октябре 2023 года

Обновленные рекомендации по школьной экипировке включают жёсткий ортопедический ранец для младших классов и лёгкий рюкзак для старшеклассников, а также полный комплект школьной и спортивной формы, удобные гигиенические наборы и специализированные мешки для сменной одежды.