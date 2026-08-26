Директор ЦРУ после возвращения из России прибыл с отчетом в Белый дом. Вместе с Рэтклиффом также были замечены министр войны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, сообщает Washington Post.