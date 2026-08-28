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Министр финансов: Канада может стать стратегическим партнером Индии

Министр финансов: Канада может стать стратегическим партнером Индии

Канада может обеспечить Нью-Дели в энергии и продовольствии и стать стратегическим партнером, заявил в четверг министр финансов и национальных доходов Канады Франсуа-Филипп Шампань, пишет 27 августа газета The Economic Times.

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