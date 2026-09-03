Нежный яблочный десерт без сахара, муки и выпечки – всего 2 основных ингредиента. Можно есть даже на диете

Вкусный десерт можно приготовить даже без большого количества продуктов. Например, для зефира из яблок вам не понадобится ни мука, ни сахар.
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