Открытие новых амбулаторий в Крыму прошло с песнями и танцами

Ввод в эксплуатацию современных амбулаторий и ФАПов на отдаленных территориях Республики Крым продолжается: в Красногвардейском районе сегодня открыли две врачебные амбулатории - медицинские пункты появились в сёлах Полтавка и Колодезное.
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