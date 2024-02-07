Открытие новых амбулаторий в Крыму прошло с песнями и танцами

Ввод в эксплуатацию современных амбулаторий и ФАПов на отдаленных территориях Республики Крым продолжается: в Красногвардейском районе сегодня открыли две врачебные амбулатории - медицинские пункты появились в сёлах Полтавка и Колодезное.