В США не посчитали содержательным диалог с Китаем по контролю над вооружениями

Global Look Press/Artur Widak/ZUMAPRESS.com В США назвали несодержательным состоявшийся в Вашингтоне диалог представителей Штатов и Китая по вопросам контроля над вооружениями, других контактов пока не запланировано.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии