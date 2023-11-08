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В США не посчитали содержательным диалог с Китаем по контролю над вооружениями

В США не посчитали содержательным диалог с Китаем по контролю над вооружениями

Global Look Press/Artur Widak/ZUMAPRESS.com В США назвали несодержательным состоявшийся в Вашингтоне диалог представителей Штатов и Китая по вопросам контроля над вооружениями, других контактов пока не запланировано.

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