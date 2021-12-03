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Роналду забил свой восьмисотый гол

Роналду забил свой восьмисотый гол

Дубль Роналду помог «Манчестеру» обыграть «Арсенал» в чемпионате Англии по футболу.Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил свои 800-й и 801-й голы в карьере во время матча чемпионата Англии по футболу против «Арсенала».

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