Роналду забил свой восьмисотый гол

Дубль Роналду помог «Манчестеру» обыграть «Арсенал» в чемпионате Англии по футболу.Форвард английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил свои 800-й и 801-й голы в карьере во время матча чемпионата Англии по футболу против «Арсенала».