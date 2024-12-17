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"Гиацинт" уничтожил польскую САУ Krab, британскую AS-90 и пункт управления БПЛА

Расчет самоходной пушки "Гиацинт" танковой армии группировки "Запад" уничтожил самоходные гаубицы польского Krab и британского AS-90 происхождения, а также пункт управления украинскими БПЛА в зоне проведения специальной военной операции.

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