Расчет самоходной пушки "Гиацинт" танковой армии группировки "Запад" уничтожил самоходные гаубицы польского Krab и британского AS-90 происхождения, а также пункт управления украинскими БПЛА в зоне проведения специальной военной операции.
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