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Financial Times: Салливан признал, что помощь США Киеву не остановит Россию

Financial Times: Салливан признал, что помощь США Киеву не остановит Россию

Недавно одобренная Вашингтоном помощь Киеву не сможет помешать России добиться успехов на фронте. Соответствующее заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет Financial Times.

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