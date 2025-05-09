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Астрономы NASA с помощью телескопа Хаббл и других обсерваторий зафиксировали редкое событие — блуждающую черную дыру, разорвавшую и поглотившую звезду

﻿﻿Астрономы НАСА с помощью телескопа «Хаббл» и других обсерваторий зафиксировали редкое событие: блуждающая черная дыра разорвала на части и поглотила звезду.

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