Bloomberg: Россия представила платёжную систему БРИКС, уничтожающую доминирование США

В отчете говорится, что расчеты токенами могут сэкономить миллиарды Россия стремилась снизить зависимость от доллара после санкций На этой фотографии пула, распространенной российским государственным агентством Sputnik, Владимир Путин присутствует на встрече в Ашхабаде, Туркменистан.