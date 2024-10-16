Bloomberg: Россия представила платёжную систему БРИКС, уничтожающую доминирование США

В отчете говорится, что расчеты токенами могут сэкономить миллиарды Россия стремилась снизить зависимость от доллара после санкций На этой фотографии пула, распространенной российским государственным агентством Sputnik, Владимир Путин присутствует на встрече в Ашхабаде, Туркменистан.
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