Bloomberg: Россия представила платёжную систему БРИКС, уничтожающую доминирование США

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Информационный марафон - стартуем

22 416 подписчиков

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Комментарии
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Eduard
Правильно делает,нужно Запад проучить!
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20 час.
Eduard
Истина:&quot;У всех свои интересы&quot;!
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20 час.
Eduard
Вообще доллары должны быть только в США,пора прекратить источник шантажа кем они стали!
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20 час.

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