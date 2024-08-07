«Эффект бумеранга»: в Совфеде прокомментировали беспорядки в Британии

Великобритания на себе ощутила последствия раскачивания ею миропорядка и проявления агрессии, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя беспорядки в Великобритании.
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