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Царьград

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"Деваха так орала! Ей было лет 12": У ребёнка в самолёте случилась истерика из-за места

"Деваха так орала! Ей было лет 12": У ребёнка в самолёте случилась истерика из-за места

Мама с младенцем столкнулась с истерикой девочки-подростка в самолёте. Успокоить не могли даже родители: "Деваха так орала! Ей было лет 12".

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