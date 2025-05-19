«Мы боремся с инфляцией ценой экономического роста»

Заместитель генерального директора, руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников — о состоянии экономики, промышленности и инвестицийИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Владимир Сальниковчитайте на monocle.
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