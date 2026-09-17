«События СВО четко зафиксировали в сознании русского общества, что в данный исторический момент Запад стал экзистенциальным национальным врагом России», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, размышляя о том, за счет каких факторов России удалось сорвать планы Запада по дискредитации выборов.