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Нижегородская правда

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Александр Прудник: «Легитимация выборов стала исключительно внутренним делом»

Александр Прудник: «Легитимация выборов стала исключительно внутренним делом»

«События СВО четко зафиксировали в сознании русского общества, что в данный исторический момент Запад стал экзистенциальным национальным врагом России», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, размышляя о том, за счет каких факторов России удалось сорвать планы Запада по дискредитации выборов.

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