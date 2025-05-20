Совместимость витаминов и минералов

Витамины и минералы необходимы для здоровья человека. Они обеспечивают нормальное протекание обменных процессов, способствуют выработке энергии, поддерживают иммунитет и работу различных систем организма — сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, репродуктивной и др.
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