Пересильд встретилась с дочкой-актрисой в Красной Поляне после долгой разлуки

Актриса Юлия Пересильд не видела 1,5 месяца дочь Анну, которая снимается в новом фильме. Юлия Пересильд отправилась в Красную Поляну, чтобы встретиться с дочерью Анной, которая сейчас занята съемками в новом проекте.