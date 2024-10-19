Пересильд встретилась с дочкой-актрисой в Красной Поляне после долгой разлуки

Актриса Юлия Пересильд не видела 1,5 месяца дочь Анну, которая снимается в новом фильме. Юлия Пересильд отправилась в Красную Поляну, чтобы встретиться с дочерью Анной, которая сейчас занята съемками в новом проекте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии