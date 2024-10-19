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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Пересильд встретилась с дочкой-актрисой в Красной Поляне после долгой разлуки

Актриса Юлия Пересильд  не видела 1,5 месяца дочь Анну, которая снимается в новом фильме. Юлия Пересильд отправилась в Красную Поляну, чтобы встретиться с дочерью Анной, которая сейчас занята съемками в новом проекте.

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