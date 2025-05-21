Владимир Путин посетил Курскую область

Ситуация в приграничных районах Курской области остается сложной даже после освобождения территорий от противника Противник все ещё пытается двигаться в сторону границы России Президент поручил сохранять выплату в 65 тыс рублей для жителей Курской области, пока люди не смогут вернуться в свои дома Глава государства поручил увеличить группировку разминирования в Курской области Президент поддержал идею выделять деньги на ремонт непригодных для жилья помещений за счет бюджетных средств жителям Курской области Священнослужители практически всех традиционных конфессий России помогают на линии боевого соприкосновения ВСУ уничтожают памятники Второй мировой, это дает все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма Президент выразил уверенность, что Россия достигнет всех целей благодаря сплоченности граждан Рабочая поездка Владимира Путина в Курскую область состоялась во вторник, 20 мая, передает пресс-служба Кремля.