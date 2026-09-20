Охранник склада маркетплейса выстрелил в ногу водителю из-за спора о выезде

В Красносельском районе Санкт-Петербурга полиция задержала 63-летнего охранника склада маркетплейса, который выстрелил в ногу оппоненту.
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