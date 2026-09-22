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РБК СТИЛЬ

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«Великий уравнитель»: какой получилась фотобиеннале в МАММ

«Великий уравнитель»: какой получилась фотобиеннале в МАММ

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» XVI международная «Фотобиеннале-2026» в Мультимедиа Арт Музее, Москва в этом году совпала сразу с двумя юбилеями — 200-летием фотографии и 30-летием самого музея.

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