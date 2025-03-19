Поступить в вуз после колледжа станет сложнее: выпускников хотят обязать сдавать ЕГЭ Путь в вуз после колледжа очень популярен как раз из-за того, что можно не сдавать ЕГЭ.
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Поступить в вуз после колледжа станет сложнее: выпускников хотят обязать сдавать ЕГЭ Путь в вуз после колледжа очень популярен как раз из-за того, что можно не сдавать ЕГЭ.