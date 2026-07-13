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Татар-информ

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«В кругу «избранных» это не позорно», – член СПЧ о Плющенко и «деградации»

«В кругу «избранных» это не позорно», – член СПЧ о Плющенко и «деградации»

Председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов прокомментировал скандал вокруг недавних высказываний Евгения Плющенко.

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Комментарии
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алекс кузь
Кабанов голосует за ссср. Квк тут по другому быть- знает только песков
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