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Россияне смогут отдохнуть на курортах Восточно-Корейского залива

Россияне смогут отдохнуть на курортах Восточно-Корейского залива

Впервые с момента окончания пандемии российские туристы отправились отдыхать в Северную Корею. 98 человек посмотрели столицу КНДР Пхеньян, увидели памятник Ким Чен Иру, а также посетили горнолыжный курорт Масикрену.

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