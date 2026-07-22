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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трент Фрэйзер: «Зенит» навсегда займет особое место в моем сердце. Отдельное спасибо нашим болельщикам»

«Зенит» расстался с разыгрывающим Трентом Фрэйзером после 4 сезонов сотрудничества. Защитник попрощался с клубом и болельщиками.

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