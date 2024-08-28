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Медведев — о запасах оружия СССР: «Если бы его не было — то всё»

Медведев — о запасах оружия СССР: «Если бы его не было — то всё»

2,1K прочтений Вчера Россия после завершения активной части военной операции на Украине будет долго производить оружие в «очень значительных объемах», сравнимыми с теми, что были при СССР после 1945 года, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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Комментарии
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Лев Добрый
Молодец Дмитрий Анатольевич, настоящим политиком стали, честь и хвала ВАМ!👍👈🤠
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