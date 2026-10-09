Более 100 нелегальных мигрантов изготавливали продукты питания в Подмосковье

В Люберцах накрыли цех с нелегальными работниками, выпускавшими продукты питания.В подмосковных Люберцах сотрудники правоохранительных органов провели рейд на предприятии по производству продуктов питания.
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