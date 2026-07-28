Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В Бийске парень хотел наладить бизнес: арендовал самые разные вещи и продавал прохожим

В Бийске парень хотел наладить бизнес: арендовал самые разные вещи и продавал прохожим

Он пояснил, что таким образом пытался заработать деньги В Бийске задержали 19-летнего безработного ранее судимого местного жителя, который продавал чужое имущество втайне от законных владельцев, сообщает региональное МВД.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии