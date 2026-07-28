В Бийске парень хотел наладить бизнес: арендовал самые разные вещи и продавал прохожим

Он пояснил, что таким образом пытался заработать деньги В Бийске задержали 19-летнего безработного ранее судимого местного жителя, который продавал чужое имущество втайне от законных владельцев, сообщает региональное МВД.
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