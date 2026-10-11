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МОСИНФОРМ

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Облачно с прояснениями и до плюс 16 ожидаются в столичном регионе 11 октября

Облачно с прояснениями и до плюс 16 ожидаются в столичном регионе 11 октября

В воскресенье, 11 октября, в столичном регионе ожидается до 16 градусов тепла. Облачность будет сменяться прояснениями, а в отдельных районах Подмосковья пройдет небольшой дождь.

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