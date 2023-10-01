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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игнашевич на вопрос о мечте возглавить ЦСКА: «Таких планов нет. Вы знаете, что завтра будет? У меня нет планов на будущее»

Игнашевич на вопрос о мечте возглавить ЦСКА: «Таких планов нет. Вы знаете, что завтра будет? У меня нет планов на будущее»

«Есть мечта возглавить ЦСКА? Таких планов нет. У вас есть такие планы? Вы знаете, что завтра будет? У меня нет планов на будущее», – сказал главный тренер «Балтики».

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