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Мой Дом 21

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Купель у бани: как превратить заботу в удовольствие, а не в разочарование

Купель у бани: как превратить заботу в удовольствие, а не в разочарование

Когда я впервые всерьез задумалась о собственной купели, перед глазами стояла идеальная картинка: морозный воздух, звезды над головой, тело пылает после жаркой парной, и ты с замиранием сердца шагаешь в объятия ледяной воды.

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