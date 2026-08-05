Купель у бани: как превратить заботу в удовольствие, а не в разочарование

Когда я впервые всерьез задумалась о собственной купели, перед глазами стояла идеальная картинка: морозный воздух, звезды над головой, тело пылает после жаркой парной, и ты с замиранием сердца шагаешь в объятия ледяной воды.
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