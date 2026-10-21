Листать чужие офферы, будучи вполне довольным своим местом, для российского рынка труда давно не девиация, а норма: 46% работающих сограждан то и дело заглядывают в открытые вакансии, не помышляя об увольнении, — к такому выводу пришли исследователи девелоперской компании Level Group.
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