Листать чужие офферы, будучи вполне довольным своим местом, для российского рынка труда давно не девиация, а норма: 46% работающих сограждан то и дело заглядывают в открытые вакансии, не помышляя об увольнении, — к такому выводу пришли исследователи девелоперской компании Level Group.