Пульмонолог Авдеев: ХОБЛ по показателю смертности приближается к инфаркту Эксперты конгресса «Право на здоровье» заявили, что официальная статистика не отражает реальной картины распространенности хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в России.
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