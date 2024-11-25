Муравьева об эмоциях после оглашения оценок Акатьевой: «У меня сработала защитная реакция. Раз мне нельзя плакать, может, можно улыбнуться»

«Хотела разъяснить ситуацию, из-за которой возникли недопонимания у многих. После своего выступления я и вправду была очень расстроена из-за того, что опять накосячила и не выдала свой максимум, но я всем своим видом старалась не показывать этого и не плакать, я улыбалась и держала себя в руках как могла.