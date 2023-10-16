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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Савосин о переходах в другие сборные: «Я не считаю это предательством. Те, кто так говорит, немного не представляют, какой путь проходит каждый спортсмен»

– Многие говорят, что смена гражданства – предательство. Что думаете на этот счет? – Те, кто так говорит, немного не представляют себе, какой путь проходит каждый спортсмен.

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